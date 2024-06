Jonglieren lernen in 30 Minuten Neusser Gymnasium startet Weltrekordversuch

Dafür holen sie sich professionelle Unterstützung nach Neuss: Stephan Ehlers, Motivationstrainer aus München und sein vierköpfiges Jongliertrainer-Team kommen für den Versuch nach Neuss. Ziel ist es mindestens 446 Personen (also einer mehr als 2013 in Ingolstadt), in 30 Minuten das Jonglieren von drei Bällen beizubringen. Unterstützt werden die Profis von rund 100 Lehrern und Eltern, welche die 1500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in den 30 Minuten des Lernens anleiten werden. Schulleiter Stefan Kremers Wunsch ist allerdings, „dass der Rekord lange besteht“, weswegen er anstrebt, dass es gleich mindestens 700 Personen werden, die es schaffen, in den 30 Minuten das Jonglieren zu lernen. Motivationstrainer Stephen Ehlers ist positiv gestimmt, dass mehr als 50 Prozent der Teilnehmenden es schaffen würden, das Jonglieren in 30 Minuten zu lernen: „Hier wollen alle. Die Kinder sind richtig motiviert. Selbst wenn ich aufhöre zu erklären, machen sie weiter“, berichtet er.