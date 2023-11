Gemeinnützige Werkstätten Neuss Auf Stippvisite bei Wagenbauer Jacques Tilly

Von den vielen Kunden der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN) fand es einer an der Zeit, die gute Arbeit der Beschäftigten in dem Inklusionsunternehmen ausdrücklich zu belohnen – mit einer Einladung. Zehn Mitarbeiter durften den Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly bei der Arbeit besuchen, einen exklusiven Blick auf die kommenden Karnevalswagen werfen und dem Meister über die Schulter schauen. Zum Abschluss gab es ein gemeinsames Mittagessen in der Küche der Wagenbauhalle und signierte Kunstdrucke zur Erinnerung.