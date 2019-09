Kaarster und seine Freundin starben : Gutachter empfiehlt Jugendstrafrecht für Todesraser

Neuss/Stuttgart Anfang März kamen Riccardo K. (25) aus Kaarst und seine Freundin (22) bei einem schweren Crash in Stuttgart ums Leben. Für den 20-jährigen mutmaßlichen Verursacher, der seit Mittwoch vor Gericht steht, scheint eine Verurteilung zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen zweifachen Mordes wenig wahrscheinlich.

Demnach empfiehlt der Gutachter, das Jugendstrafrecht anzuwenden. Im Gegensatz zum Erwachsenengesetzeskatalog beträgt dort die Höchststrafe zehn Jahre. Zur Begründung verweist der Gutachter darauf, dass Mert T. äußerst eng an die Mutter gebunden sei und sich nicht altersgerecht verhalte. Trotz einiger Auffälligkeiten in der Persönlichkeit hält der Psychiater den Angeklagten für voll schuldfähig.

Seit Mittwoch muss sich der 20-jährige Azubi vor der Jugendstrafkammer in Stuttgart wegen zweifachen Mordes verantworten, weil er im vergangenen März mit einem gemieteten Jaguar durch das Stuttgarter Bahnhofsviertel gerast sein soll, um seinen Freunden zu imponieren. Bei seiner letzten Fahrt kurz vor Mitternacht verlor er mit 168 Stundenkilometern in der City die Kontrolle über sein Fahrzeug und knallte in einen Kleinwagen. Für die beiden Insassen kam jede Hilfe zu spät.