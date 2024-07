Polizei sucht nach Zeugen Gullydeckel-Attacke auf Penny-Markt in Neuss

Was passiert ist: Zu einem versuchten Einbruch in den Penny-Markt ist es am Donnerstag gegen 4 Uhr an der Euskirchener Straße gekommen. Laut Polizei konnte ein Zeuge beobachten, wie eine männliche Person, circa 1,70 Meter groß, mit braunem Haar, dunkler Jacke und Jeanshose bekleidet, mehrfach einen Kanaldeckel gegen die Gebäudewand im rückwärtigen Bereich warf. Die Wand trug zwar Beschädigungen davon, ein Eindringen in die Räumlichkeiten gelang nach ersten Erkenntnissen allerdings nicht. Zwei weitere Männer befanden sich ebenfalls an der Tatörtlichkeit. Während einer am Steuer eines grauen Audis mit Erkelenzer Städtekennung saß, stand der andere wohl Schmiere neben dem Fahrzeug, in dem die drei Männer anschließend in Richtung Neusser Innenstadt davonfuhren. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 021313000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.