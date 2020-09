Hochamt im Kölner Dom : Neuer Dompropst Guido Assmann ins Amt eingeführt

Guido Assmann am Sonntag bei der feierlichen Einführung in das Amt des Domprobtes. Foto: T. Banneyer Foto: Thomas Banneyer

Köln/Neuss Feierliches Hochamt im Kölner Dom: Guido Assmann ist jetzt Domprobst. An der Feier nahmen auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Sven Schümann, stellvertretender Neusser Bürgermeister, teil.

Guido Assmann ist am Sonntag beim Hochamt im Kölner Dom als neuer Dompropst von Domdechant Robert Kleine in sein Amt eingeführt worden. Im Mai war der 56-Jährige zum Nachfolger von Gerd Bachner gewählt worden. Assmann, 1990 von Kardinal Joachim Meisner zum Priester geweiht und 2017 zum nicht residierenden Domkapitular ernannt, war Pfarrer an St. Quirin und zugleich Kreisdechant des Kreisdekanates Rhein-Kreis Neuss.

Daher nahmen an der Feier auch Hans-Jürgen Petrauschke, Landrat des Rhein-Kreises, und Sven Schümann, stellvertretender Neusser Bürgermeister teil. Als Vertreter der Kölner Stadtgesellschaft hatten sich unter anderen Oberbürgermeisterin Henriette Reker, Polizeipräsident Uwe Jacob und Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, eingefunden.

In seiner Predigt ging Assmann auf das Gleichnis vom Weinberg ein, der für das Reich Gottes stehe: Am Ende des Arbeitstages zahlt der Weinbergbesitzer allen Arbeitern den gleichen Lohn, egal, zu welchem Tageszeitpunkt er sie eingestellt hat. Nach weltlichen Maßstäben eine Ungerechtigkeit. Doch das Evangelium sei „keine Handlungsanweisung für Tarifverhandlungen“, sagt Assmann; die Geschichte müsse aus göttlichem Blick verstanden werden: Jeder, der daran mitwirke, dass „das Himmelreich eine Wirklichkeit“ werde, jeder, der in der Kirche und in der Gesellschaft im christliche Sinne für eine „gerechtere Welt“ arbeite, leiste einen gleichermaßen wertvollen Beitrag, unabhängig davon, wann er damit begonnen habe.

Zum Abschluss bat Assmann die Gemeinde „um Ihr Gebet und Ihre Korrektur, dass ich mich nicht wichtiger nehme als ich bin, und hoffentlich mit beiden Beinen auf dem Boden bleibe“. Und er bat darum zu beten, „dass ich mich weiterhin freuen kann am Erfolg so vieler, die es ermöglichen, dass der Dom auch weiterhin einladend ist und bleibt, so einladend, wie Gott ist.“