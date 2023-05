Vorfall in Neuss Güterwaggon erfasst mehrere E-Bikes im Hafen

(jasi) Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es in der Nacht zum 1. Mai im Neusser Hafengebiet gekommen. Eine sogenannte Rangiereinheit (ein Schienenfahrzeug-Verbund) mit acht Waggons des Unternehmens RheinCargo hat gegen 1 Uhr mehrere Fahrräder (die Polizei spricht von knapp zehn) erfasst, die an einem Zaun in Schienen-Nähe abgestellt wurden. Nach Informationen unserer Redaktion handelte es sich um hochwertige E-Bikes, die nicht nur am Zaun befestigt, sondern auch miteinander verschlossen waren.