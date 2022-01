Diamantener Meisterbrief für Günter Linden : Seltene Handwerksauszeichnung in Neuss – vom Sohn überreicht

Seltene Handwerksauszeichnung in Neuss – vom Sohn überreicht

Neuss Der Diamantene Meisterbrief ist eine selten verliehe Auszeichnung – aber nur die allerwenigsten Handwerker dürfen ihn wohl vom eigenen Sohn entgegennehmen. Günter Linden gehört dazu.

Sein Sohn Christoph ist Obermeister der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Rhein-Kreis Neuss und überreichte seinem Vater in dieser Eigenschaft die Ehrenurkunde im Kreis der Belegschaft. Für den 86-jährigen Günter Linden war das natürlich ein besonderer Moment.

Vielleicht dachte er dabei auch daran zurück, wie anstrengend sein Weg zum Klempner- und Installateurmeister war: Die Meisterschule absolvierte er in Abendkursen. Mehrere Jahre lang drückte er die Schulbank, nachdem er tagsüber im Betrieb seines Vaters Quirin gearbeitet hatte. Der hatte das Unternehmen 1931 gegründet, Günter Linden führte es in zweiter Generation weiter.

Viele Jahre leitete er den an der Friedrichstraße in Neuss ansässigen Betrieb, der sich auf Badsanierungen, Reparaturen und Kundendienst konzentriert. „Wir bauen beispielsweise ein Bad in ein barrierefreies um, tauschen den alten Heizkessel gegen ein modernes Brennwertgerät, erneuern Heizkörper und beseitigen Störungen aller Art“, erläutert Christoph Linden (60), der seit 1986 im Unternehmen ist und den Betrieb von seinem Vater übernommen hat. Eine Spezialität des Meisterbetriebs ist ein bestimmtes Verfahren zur Sanierung von Gasleitungen, das Günter Linden vor Jahrzehnten eingeführt hat. Vereinfacht gesagt, wird damit eine undichte Leitung von innen abgedichtet. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 13 Mitarbeiter.