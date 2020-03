Angebot in Neuss : Beratung von Mann zu Mann

Info

Person Günter Kömmet stammt aus Cochem an der Mosel; Sozialpädagogikstudium in Freiburg; Theaterpädagogik an der Universität der Künste in Berlin; vor seinem Engagement beim SKM Neuss am Düsseldorfer Schauspielhaus und in der Begegnungsstätte Café Eden tätig;

Beratungsangebot Einzelberatung für Männer in Krisen sowie Gruppenangebote beim SKM Neuss, Hammer Landstraße 5. Telefon 02131 924850, E-Mail: koemmet@skm-neuss.de.