Halloween in Neuss Gruselendspurt auf der „Geisterstraße“ in Allerheiligen

Was tagsüber schon schaurig aussieht, soll am Halloweenabend noch einmal gesteigert werden. Ein Sichtschutz wird dafür aufgestellt, der Einlass in die Geisterstraße gewährt. Aber nur für diejenigen, die sich an dem zwei Meter hohen Werwolf vorbeitrauen. „Wir werden auch mit Videoprojektionen arbeiten“, verrät Kalle Goebel, der gleich am Anfang der Geisterstraße wohnt. Ansonsten sei die Straße völlig dunkel, nur die Grablichter und Gruselaugen würden leuchten. Auch Soundeffekte und Nebelmaschinen sollen für den Halloweenabend zum Einsatz kommen, verrät er. Allerdings rät er davon ab, die Straße mit Kindern entlang zu gehen. „Es ist nichts für schwache Nerven.“