Ausstellung in Neuss : Ein Querschnitt durch die Kunst

Ausstellung in Neuss

Neuss Die Künstlergruppe Querschnitt hat eine Ausstellung mit Mitgliedern und Gästen im Romaneum organisiert. Insgesamt sind es elf Künstler, die dort ausstellen.

Lilo Jusczyk ist Mitglied bei Querschnitt und verarbeitet Monotypien zu abstrakten Collagen – nur ein menschlicher Kopf ist klar und deutlich zu erkennen inmitten von klaren, fast architektonischen Formen. Ramona Lauth zeigt vielschichtige Arbeiten, für Ordnung sorgt jeweils ein rotes Quadrat – es steht für das Leben. Die Kreise auf anderen Bildern symbolisieren Menschen. Die Frage in diesem Zusammenhang passt in die Zeit der Koalitionsverhandlungen in Berlin: Wen zieht es zu wem?