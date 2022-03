Streit in Neuss : Aggressive Gruppe besprüht drei Männer mit Pfefferspray

Erst aggressiv angesprochen, dann mit Pfefferspray besprüht: Die Polizei sucht nach Zeugen, die Aussagen zu der Gruppe machen können. (Symbolbild) Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Neuss Am Donnerstagabend, 10. März, gegen 20.15 Uhr kam es an der Krefelder Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Was passiert ist?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine fünfköpfige Gruppe soll drei Männer im Alter von 26 bis 30 Jahren zunächst verbal aggressiv angesprochen und schließlich mit Pfefferspray besprüht haben, teilte die Polizei mit. Als Passanten die Polizei riefen, entfernte sich die Gruppe in Richtung Büchel.

Die drei Geschädigten wurden leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach den fünf Tatverdächtigen verliefen bislang ohne Erfolg. Die flüchtigen Männer sollen 20 bis 25 Jahre alt sein. Einer der Täter soll mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein, einer anderer der Aggressoren eine weiße Hose getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

(NGZ)