Illegaler Betrieb in Neuss Grundwasser nach Schrottplatzbrand belastet

Die beiden Brände befeuerten auch den Eifer der Stadt, dem illegalen Treiben auf dem Gelände ein Ende zu setzen. Angesichts der unklaren Nutzer- und Nutzungsverhältnisse war es schwer, an die Verantwortlichen heranzukommen. Erst mit dem Verkauf der genannten Flurstücke kam eine Lösung in Reichweite. Die Stadt verzichtete auf Ausübung ihres Vorkaufsrechtes, nachdem der neue Besitzer die Räumung des Geländes angeboten hatte. Er betreibt auch einen (legalen) Schrottplatz an der niederländischen Grenze, wohin das geräumte Material nach und nach gebracht wurde. Der vordere Teil ist fast plan, Mauern und Einfriedungen wurden beseitigt. Eine nördlich anschließende Schrottplatzfläche, die nicht zu den verkauften Flurstücken gehört, wird aktuell geräumt. Sollte das Ende April noch nicht abgeschlossen sein, würden weitere Bußgelder festgesetzt, sagt Bohn.