Wohnraum im Melli-Beese-Quartier Neues Quartier in der Neusser Nordstadt nimmt Formen an

Am Ende des Bauprojekts, also voraussichtlich Ende 2025, übernimmt die Vivawest sämtliche Wohnungen und Gewerbeeinheiten schlüsselfertig in den eigenen Bestand. Das Quartier im Barbaraviertel soll dann den Namen „Melli-Beese-Quartier“ tragen. Der Name geht zurück auf die gleichnamige Flugpionierin, die Anfang des 20. Jahrhunderts als erste Frau in Deutschland eine Privatpilotenlizenz erwarb. Der Name fügt sich in die Umgebung im Neusser Norden ein, in der schon mehrere Straßen nach Wegbereitern der Luftfahrt benannt sind.