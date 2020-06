Straßenverkehr in Neuss : Grundschüler sollen sicherer beim Radfahren werden

Straßenverkehr in Neuss

Neuss Die Verkehrswacht des Rhein-Kreises bevorzugt Trainingsmöglichkeiten auf Fahrradparcours. Bei Verkehrsübungsplätzen sei es oft schwer, das Erlernte im Straßenverkehr umzusetzen, heißt es.

Grundschüler sollen in Zukunft verstärkt in Sachen Verkehrssicherheit fitgemacht werden. Dazu werden aber vermutlich nicht, wie ursprünglich vom Schulausschuss angeregt, dezentrale Verkehrsübungsplätze mit Markierungen auf Schulhöfen angelegt. Zwar hatten nach einer Befragung durch das Schulverwaltungsamt insgesamt elf Grundschulen ihr Interesse an einem solchen Übungsplatz hinterlegt. Nach Rücksprache mit der Verkehrswacht des Rhein-Kreises sowie der Kreispolizei empfiehlt die Verwaltung statt der Einrichtung der genannten Übungsplätze allerdings Trainingsmöglichkeiten auf sogenannten Fahrradparcours.