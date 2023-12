An der Neusser Stadthalle Kahlschlag gegen die Drogenszene

Ein Großaufgebot der Polizei war am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz der Stadthalle zu sehen. Wenn in den vergangenen Wochen und Monaten die blau-weißen Mannschaftswagen dort vorfuhren, dann meist im Zuge einer der vielen Schwerpunkt-Aktionen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität in dem Gebiet. Am Mittwoch war das allerdings ausnahmsweise mal anders. Hintergrund des Aufgebots war nämlich das DFB-Pokal-Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen den VFL Wolfsburg, das am Vorabend stattgefunden hatte. Nach ihrem Einsatz übernachteten einige Einsatzkräfte im Neusser Dorint-Hotel und reisten am Mittwochmorgen wieder ab.