Aurinstraße in Neuss : Grünes Licht für den Waldkindergarten

Der Bau des Waldkindergartens ist genehmigt. Foto: Simon Janßen

Neuss Der Waldkindergarten wird nach langem Hin und Her nun doch endlich gebaut. Zwar nicht an der gewünschten Stelle, allerdings in der Nähe des Kinderbauernhofs.

(jasi) Happy End für die Initiatoren des Waldkindergartens Neuss. Nach einem langen Hin und Her, vielen Schriftwechseln mit unterschiedlichen Behörden und einem nötig gewordenen Standortwechsel hat die Erste Vorsitzende des Vereins, Amelle Siegmann, nun die Genehmigung für den Bauantrag erhalten.

„Den großen Mühen des Jugendamtes und der beteiligten städtischen Behörden haben wir es nun schlussendlich zu verdanken, dass ein Umzug noch vermutlich bis spätestens Ende Januar erfolgen wird“, sagt sie. Der Gärtner bereite derzeit das Grundstück vor, Strom und Wasser seien ebenfalls bereits verlegt.

Ein zunächst geplanter Standort hinter dem Kinderbauernhof konnte aus baurechtlichen Gründen nicht realisiert werden. Der Frust bei den Verantwortlichen des Vereins war groß. Schließlich waren dort rund 20.000 Euro bereits für Vorprüfungen, Kernbohrungen und weitere Maßnahmen ausgegeben worden.

Doch in Zusammenarbeit mit den Behörden wurde eine Lösung gefunden: Künftig wird der Kindergarten auf einem städtischen Grundstück an der Aurinstraße beheimatet sein. Dort können die Kinder fußläufig den Selikumer Park und die Erft erreichen.