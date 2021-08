Nach Shitstorm in Neuss : Grünen-Politiker verteidigt Norfer Rinderhalter

Nach Shitstorm in Neuss

Andreas Leuffen, letzter Rinderhalter in Norf, gibt seine Herde ab. Foto: Christoph Kleinau

Norf „Norf wird ein Wahrzeichen fehlen.“ Davon ist der Grünen-Fraktionsvorsitzende Michael Klinkicht überzeugt, der mit sehr großem Bedauern, wie er betont, zur Kenntnis nehmen musste, dass Bauer Andreas Leuffen seine Rinderherde abschafft.

„So weit hätte es nicht kommen dürfen. Ich wäre froh, wenn ich ihn umstimmen könnte“, sagt der Stadtverordnete aus Norf, glaubt aber nicht daran. Kostenpflichtiger Inhalt Denn Leuffen hatte sich zu diesem Schritt nur entschlossen, weil er sich wiederholt meist anonym vorgetragenen Angriffen in den sozialen Medien wegen einer angeblich nicht artgerechten Haltung der Tiere und Anschuldigungen beim Kreisveterinäramt ausgesetzt sah. „Eine völlig irrationale Diskussion“, sagt Klinkicht, „eine artgerechtere Haltung findet man kaum noch“. Die Herde vom Leuffenhof steht in den Weiden unterhalb der Vellbrüggener Straße, die Teil eines Landschaftsschutzgebietes sind. Vermarktet werden sie in keiner Weise, doch aus Klinkichts Sicht hatten die Tiere einen hohen Stellenwert für den Ort. Familien und sogar ganze Kindergartengruppen hätten sie oft und gerne besucht.