80. Geburtstag des Neusser Politikers Roland Kehl „Eine Macht im Hintergrund“

Überzeugungstäter wie Roland Kehl finden immer irgendwie einen Anlass, um Zeichen für eine gute Sache zu setzen. Und wenn es das eigene Altern ist. So spendete er mit seiner Lebenspartnerin Ingeborg Hoffs-Beykirch zum gemeinsamen 160. Geburtstag einen „Baum der Nachbarschaft“, der auf einer städtischen Wiese in Weißenberg eingepflanzt wurde. Beide wollen so einen Aufruf der Stadt zur Baumspende nicht nur unterstützen, sondern hoffen, dass ihr Beispiel andere Bewohner der Nordstadt zum Nachmachen motiviert. „Platz für weitere Bäume ist noch vorhanden – und dem Klima würde es auch guttun“, sagt Kehl.