Vorstoß in Neuss Wunsch nach „gendergerechten Sportstätten“

Fällt das Wort „Gender“, was schlichtweg der englische Begriff für Geschlecht ist, dann wird heutzutage schnell eine hitzige Debatte losgelöst. Vor allem, wenn es um das „Gendern“ geht, also um Anpassungen der deutschen Sprache, um möglichst alle Geschlechter anzusprechen. Die Grünen in Neuss bringen das Stichwort „Gendergerechtigkeit“ nun für Sportstätten ins Gespräch – um Sprache geht es dabei allerdings nicht.