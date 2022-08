Personalpolitik in Neuss : Grüne wollen Welpmann im Amt halten

Personalpolitik in Neuss

Matthias Welpmann kam vor sechs Jahren auf Vorschlag der Grünen als Beigeordneter nach Neuss. Die Fraktion will, dass er diese Arbeit fortsetzt. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Überraschend früh drängt die Fraktion auf die Wiederwahl des Beigeordneten. Dessen Amtszeit endet 2023. Jetzt geht es darum, eine möglichst breite Unterstützung zu organisieren. Denn die Mehrheitsverhältnisse im Rat sind knapp.

Umweltdezernent Matthias Welpmann (Grüne) hat sich bereits einige Male aus Neuss weg beworben, doch die auf vier Köpfe geschrumpfte Ratsfraktionen der Grünen will ihn halten. Fast auf den Tag genau ein Jahr bevor die siebenjährige Amtszeit des Beigeordneten ausläuft, hat sie deshalb in einer Klausurtagung am Wochenende Nägel mit Köpfen gemacht: Sie spricht sich eindeutig, wie die Fraktion anschließend verbreitete, dafür aus, dass Welpmann auch für eine zweite Amtszeit im Neusser Rathaus wirkt.