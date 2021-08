Die Grünen im Rhein-Kreis Neuss : Mit dem Fahrrad in den Wahlkampf

Mit dem Fahrrad in den Wahlkampf

Neuss Die Grünen sind mit einer Fahrradaktion in der Neusser Innenstadt in den Bundestagswahlkampf gestartet. Mit dabei war neben der Bundestagskandidatin Petra Schenke auch der Landtagsabgeordnete Arndt Klocke. Er setzte bei der Anreise ein Zeichen, wie der „Mobilitätsmix“ funktioniert.

Die Grünen sind am Samstag in Neuss in ihren Bundestagswahlkampf gestartet. Im Zentrum stand dabei ein Fahrradkorso als „Ausdruck der Freude“ darüber, dass der Stadtrat beschlossen hat, eine Fahrradstraße einzurichten: Glockhammer und Sebastianusstraße sind für den Autoverkehr gesperrt, auf anderen Straßen werden Radler neben Autofahrern gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer. Dies gilt zunächst versuchsweise bis März nächsten Jahres. „Wir wollen Deutschland zu einem Fahrradland machen“, erklärte Erhard Demmer, Vorstandssprecher der Grünen im Rhein-Kreis Neuss.