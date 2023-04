Radschnellweg in Neuss Grüne schlagen Allee mit vielen Baumarten vor

Andrea Wilhaus und Roland Kehl freuen sich zwar, dass mit den Vorarbeiten zum Bau einer neuen Kanalisation unter der Hammer Landstraße das Projekt Radschnellweg in Gang gekommen ist, sie äußern aber Bedenken zu der geplanten Lindenallee. „Eine Allee von 150 Lindenbäumen ist für das Klima prima“, sagt Kehl, „Ob es aber nur eine Baumart sein sollte, stellen wir in Frage.“ Die vorgesehenen Winterlinden seien zwar als robuste Straßenbäume bekannt, sagt Kehl. Vielleicht mache ihr Anteil am „Straßenbegleitgrün“ deshalb bereits 30 Prozent aus. Die Linden könnten aber wie andere Baumarten im Zuge des Klimawandels anfällig für Krankheiten werden, fügt er mit Blick auf die Roßkastanie hinzu, die in Neuss nicht mehr gepflanzt wird. Das Problem könnte verkleinert werden, wenn die Allee auf dem Boulevard zum Rhein, der den Radschnellweg bis zur Langemarckstraße begleitet, mit verschiedenen Baumarten bepflanzt würde. „Das hätte den Vorteil, dass bei Ausfall einer Baumart nicht die gesamte Allee in Mitleidenschaft gezogen wird“, so Andrea Wilhaus.