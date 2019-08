25 Prozent Zuwachs in Neuss : Grüne legen bei Mitgliederzahlen deutlich zu

Neuss Die Grünen in Neuss sind auf Wachstumskurs. „Seit der Europawahl im Mai haben wir 20 Mitglieder dazugewonnen“, sagt Vorstandssprecherin und Stadtverordnete Susanne Benary. Das entspricht einem Mitgliederzuwachs von 25 Prozent.

Der Mitgliederzuwachs gebe der Partei natürlich Rückenwind. Das gelte insbesondere auch mit Blick auf die im Herbst 2020 anstehende Kommunalwahl. Bis dahin wollen die Grünen in Neuss noch weiter zulegen. Dass der Zuwachs auch am Bundestrend liege, ist Susanne Benary bewusst. Alleine auf die Arbeit der beiden Parteivorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock sowie die zunehmende Bedeutung von Themen rund um den Klimaschutz möchte Susanne Benary dies aber nicht reduziert wissen. „Ich denke, wir haben eine sehr offene Parteikultur. So kann jedes Mitglied bei Interesse an Vorstands- oder Fraktionssitzungen teilnehmen. Außerdem spüren wir, dass das Interesse an Veranstaltungen unserer Reihe ,Grüne im Dialog’ steigt“, sagt sie. „Dabei behandeln wir klassische ,grüne’ Themen wie zum Beispiel E-Mobilität oder die Umweltbelastung durch Plastik.“ Natürlich geht es darum, auch immer einen lokalen Ansatz zu finden.