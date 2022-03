Neuanfang nach Abspaltung in Neuss : Grüne im Rat mit neuer Doppelspitze

Neuss Nach der Abspaltung von vier Stadtverordneten um den langjährigen Fraktionschef Michael Klinkicht stellt sich die Fraktion neu auf und setzt auf Unerfahrene.

Die Neulinge sollen es jetzt richten. Mit Pedro Hernandez-Lopez (42) und Bettin Weiß (59) hat sich die nur noch vierköpfige Grünen-Ratsfraktion eine neue Führung gegeben. Beide waren erst mit der Kommunalwahl im September 2020 in den Rat eingezogen – und Hernandez-Lopez war sogar erst einen Monat vor seiner Nominierung Parteimitglied geworden. „Wir wollten einen echten Neuanfang“, sagt die Grünen-Sprecherin Susanne Benary. Neuer geht kaum.

Pedro Hernandez-Lopez führt die halbierte Ratsfraktion. Foto: Die Grünen Neuss

Die Wahl einer neuen Fraktionsspitze war Schritt eins auf dem Weg zu einer Neuaufstellung, nachdem sich die Hälfte der Ratsfraktion – mit dem Vorsitzenden Michael Klinkicht an der Spitze – vergangene Woche abgespalten und neu formiert hatte. hatte. Neuer Name: „FRaktion Jetzt!“. Vorerst neue Geschäftsstelle: Kanalstraße 21, die Kanzlei des Stadtverordneten Dieter Zander. Theoretisch könnten sich die inzwischen parteilosen Abspalter auch in der Grünen-Geschäftsstelle an der Schulstraße treffen, denn die Schlüssel haben sie noch nicht abgegeben. Aber mit einem solchen Coup rechnet Benary nicht.

Bettina Weiß wurde stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Foto: Die Grünen Neuss

Benary – Partei-Vorsitzende, stellvertretende Bürgermeisterin und aktuell Landtagskandidatin – wollte den frei gewordenen Fraktionsvorsitz nicht übernehmen. Neben der Absicht, den Neuanfang deutlich zu dokumentieren, sprach aus ihrer Sicht auch das schlimme Wort Ämterhäufung dagegen. So etwas will sie nicht. Manfred Haag, der schon im Kreistag Erfahrungen gesammelt hat, wird ebenfalls in der zweiten Reihe bleiben. Das sei keine große Diskussion gewesen, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Weiß. Die Fraktion werde sich aber künftig stärker als Team begreifen und die Aufgaben unter ihren Mitgliedern besser verteilen. Das neue Selbstverständnis bringt die Fraktion auf den Nenner: „Gleichberechtigt, offen, jünger.“

Zum Teil holt die Restfraktion jetzt nach, was schon bei der Wahlnachlese im Herbst 2020 kritisch angeklungen war. Das seinerzeit von Marius Stark vorgegebene Ziel, junge Leute in Verantwortung zu bringen, wurde im ersten Anlauf verfehlt. Auch die damals von Annette Kehl vorgetragene Kritik, dass die Grünen – anders als etwa die SPD – den Generationswechsel noch nicht geschafft haben, hat weiter seine Berechtigung. „Die Liste ist vorne die alte“, sagte Kehl. Aber das zumindest wird sich nicht wiederholen. Nach einer kurzen Schockstarre, die Benary gerne zugibt, will sie mit Parteisprecher Erhard Demmer alles daran setzen, die Grünen zur nächsten Wahl neu aufzustellen.

2020 hatte Weiß, Direktkandidatin im Bezirk Neusserfurth, Listenplatz sieben und der neue Vorsitzende Hernandez-Lopez, Direktkandidat im Barbaraviertel, Listenplatz acht bekommen. Trotz eines unter dem Strich – gerade im Vergleich zu anderen Städten – enttäuschenden Wahlergebnis reichte Platz acht noch für ein Ratsmandat.

Hernandez-Lopez wurde in Kultur-, Schul- und Wirtschaftsausschuss entsandt, Weiß kam in die Ausschüsse für Schule, für Sport und für Umwelt. Das werden die Grünen nach der Abspaltung neu zu sortieren suchen, denn zumindest der Fraktionsvorsitzende sollte im Hauptausschuss vertreten sein. Erste Gespräche dazu seien geführt worden, sagt Hernandez-Lopez.