Neuss: Grüne fordern Parkhaus für das Alexianer-Quartier

Neues Wohnquartier in Neuss

Neuss Das neue Alexianer-Quartier, das in den kommenden Jahren realisiert werden soll, ist das größte Projekt in der Geschichte des Neusser Bauvereins. Rund 500 Wohneinheiten werden auf dem Areal des ehemaligen Alexianer-Geländes entstehen.

Mit Blick auf die derzeit laufende konkrete Straßen- und Infrastrukturplanung regen die Grünen nun ein „intelligentes Mobilitätskonzept“ an. „Dieses Konzept darf nicht auf dem Mobilitätsverhalten von Bürgern in der Vergangenheit basieren, sondern es muss das zukünftige Mobilitätsverhalten der Bewohner des Quartiers eingeschätzt und berücksichtigt werden“, erklärt Roland Kehl, verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion.

Seine Partei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass junge Menschen und damit die zukünftigen Bewohner des Alexianer-Quartiers heute bereits verstärkt auf ein eigenes Auto verzichten und sich bei Bedarf eines leihen würden – oder gleich ganz auf den ÖPNV umsteigen. Deshalb mache es aus Sicht der Grünen keinen Sinn, unter jedes Haus eine kostenintensive Tiefgarage mit je einem Stellplatz pro Wohnung zu planen. Stattdessen sollte über ein Quartiersparkhaus nachgedacht werden. Außerdem solle an Elektromobilität ebenso wie an Stellplätze für Car-Sharing-Angebote gedacht werden, um den Verzicht auf ein eigenes Auto zu erleichtern.