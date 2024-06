Mit Volker Rosin und Co. Großes Familienfest im Neusser Rheinpark-Center

Highlights am 29. Juni: Daniella Holzmann singt im Elsa-Kostüm Lieder aus den Eiskönigin-Filmen sowie weitere Kinderlieder aus Walt-Disney-Filmen. Die Tanzgruppe „Press Play Crew“ tritt zudem auf und der Choreograf der Gruppe macht einen Workshop mit Kindern des Centers für einen gemeinsamen Auftritt. Sergio Campano, der tanzende Zauberer, bezieht Kinder in seine Show ein. Zwei Wichtel bieten darüber hinaus Kinderschminken an und führen ein Kamishibai-Theater vor. Kinder können im „Kids Garden“ zudem basteln und Minigolf spielen. Zusätzliche Attraktionen: Es gibt eine Hüpfburg, Gewinnspiele und weitere Überraschungen. Die Teilnahme an allen Aktionen ist kostenlos.