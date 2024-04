St. Peter und Paul Neuss Bruderschaft meistert „Geheimoperation Zapfenstreich“

Am Freitagmorgen spitzte sich die Situation um „Geheimoperation Zapfenstreich“ im Hause Meuter zu. Plötzlich war das Handy nicht mehr auffindbar und auch die morgendliche NGZ (samt Artikel über den geplanten militärischen Abschied) lag nicht an ihrem angestammten Platz. Bevor es jedoch zu umfangreichen Suchaktionen oder Reklamationen kam, stand um 8 Uhr Brudermeister und Nachfolger Jörg Eckert vor der Tür und klärte den verblüfften Ehrenbrudermeister darüber auf, dass er am Abend mit Uniform, Orden und Ehrenzeichen bereit zu stehen habe.