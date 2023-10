Konditorei in Neuss Alles wird neu bei Heinemann

Das 1932 auf der Bismarckstraße in Mönchengladbach gegründete Familienunternehmen Heinemann betreibt heute ein Dutzend Standorte von Krefeld über Düsseldorf bis Duisburg, sowie ein Confiserie-Geschäft in München. Die Filiale auf der Krefelder Straße in Neuss entstand 1984 – mit einer Innovation, die damals in deutschen Kaffeehäusern nicht üblich war: Die Café-Bar – damals noch unter dem humorvollen Namen „Hallöchen“ – war eine Idee, die die Heinemanns aus der Schweiz mitbrachten. Anstelle der Bar wird nun die Fläche des Cafés erweitert, und auch die Küche wird leicht vergrößert.