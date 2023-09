Patron der Stadt Neuss Bunter Quirinus geht auf Reisen

Neuss · Eine Lanze in der rechten und ein Wappenschild in der linken Hand – so kennen die Neusser ihren Stadtpatron. Doch die Nachbildung aus dem 3D-Drucker überrascht in einem neuen, bunten Gewand. Was aus dem Kunststoff-Quirinus nun werden soll.

29.09.2023, 04:50 Uhr

Mehr als drei Wochen hat der bunte Quirinus im alten Geschäft von Gardinen Piel über den Neusser Markt gewacht. Foto: Marcel-René Hoffmann

Von Julia Stratmann