Viele Händler in der Innenstadt Großer Neusser City-Trödel am Muttertag

Organisiert wird der City-Trödelmarkt von der Firma Iven Märkte, unterstützt von Neuss Marketing. Los geht’s offiziell um 11 Uhr und dauert bis 18 Uhr. Auch für die Verpflegung der Besucher wird gesorgt sein. Wer mitmachen möchte, kann sich noch kurzfristig einen Stand bei der Firma Iven sichern. Dies ist nur noch am Vorabend, Samstag, 11. Mai, um 17 Uhr vor Ort am Markt-Brunnen bei der Platzvergabe bei den Mitarbeitern der Iven GmbH möglich. Der Aufbau am Sonntag beginnt um 6 Uhr.