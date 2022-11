Clemens-Sels-Museum in Neuss : Große Freude über wieder eröffnetes Museum

Neuss Die Neusser haben „ihr“ Museum vermisst. Das zeigte sich am Sonntag bei der Wiedereröffnung. Direktorin Uta Husmeier-Schirlitz konnte gleich zu zwei Ausstellungen einladen.

Die Professorin Margrit Schulte-Beerbühl von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf führte in die Welt des Kaffees ein. Erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts kam Kaffee nach Europa, zunächst in die Niederlande, wo 1664 in Den Haag das erste Kaffeehaus eröffnet wurde. Wie der Kaffee nach Neuss kam, das schilderte in einem reich bebilderten Vortrag der Archäologe des Clemens-Sels-Museums Carl Pause. Explizit erwähnt wird Kaffeegeschirr in Neuss erstmals 1744, nämlich ein „kupfer caffe pöttgen“. Zunächst blieb dem Adel und gut betuchten Bürgern der neue Genuss vorenthalten. Aber bereits 1747 wird im Gasthaus „Zum Schwahnen“ eine Kaffeemühle erwähnt. Der bislang älteste Hinweis auf Kaffeekonsum in Neuss stammt von der nie fertiggestellten Zitadelle an der Mühlenstraße. Bei Ausgrabungen wurden Milchkännchen gefunden, die zu einem Kaffeegeschirr gehörten, und die Carl Pause auf Mitte des 18. Jahrhunderts datiert. „Zum Blauen Schaf“ an der Oberstraße, dem heutigen AOK-Komplex, wurden 1983 bei Ausgrabungen zahlreiche Keramikgefäße für Kaffee und Tee gefunden. Sie lassen sich auf das 18. beziehungsweise frühe 19. Jahrhundert datieren. Entsprechend viele Stücke besitzt die Sammlung des Clemens-Sels-Museums. Sie reichen von der Dröppelminna aus dem 19. Jahrhundert über Zuckerdosen und Zuckerzangen bis zu Wasserkesseln und Teemaschinen sowie viel Geschirr. Zum Abschluss der Eröffnung lud Uta Husmeier-Schirlitz zum Espresso ein.