Naturschutz in Neuss Stadt kündigt nächste Baumpflanz-Aktion an

Etwa 320 Bäume wird die Stadt Neuss bis zum Jahresende noch in Parkanlagen, Grünzügen und entlang von Straßen pflanzen. Das kündigte die Verwaltung am Mittwoch an. Dabei handelt es sich sowohl um Nachpflanzungen als auch um zusätzliche Pflanzungen an ganz neuen Standorten. Zusammen mit den knapp 160 Bäumen aus der Frühjahrspflanzung sowie weiteren aus kleineren Pflanzaktionen, werden es insgesamt etwa 500 Bäume sein, die in diesem Jahr durch die Stadt Neuss gepflanzt wurden.