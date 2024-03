Feuer in Neuss Leerstehendes Industriegebäude brennt – Hauptbahnhof kurzzeitig gesperrt

UPDATE 07:00 Uhr: Verlassenes Industriegebäude in Vollbrand | Rund 70 Einsatzkräfte im Einsatz | Düsseldorfer Straße wieder frei ✅ ▶️ Das Feuer in einem verlassenen Industriegebäude an der Düsseldorfer Straße ist gelöscht. Zeitweise wurde für die Löschmaßnahmen mehr als 15.000 l Wasser pro Minute mittels Drehleitern, Wasserwerfern und einem Löschboot der Feuerwehr Düsseldorf auf das Gebäude abgegeben. ✅ Die NINA Warnung wurde zurückgenommen. Es kann allerdings lokal noch zu einer leichten Geruchsbelästigung im Bereich der Düsseldorfer Straße kommen. ▶️ Zur Stunde laufen Nachlöscharbeiten. Eine Brandwache, bestehend aus zwei Löschzügen, stellt vor Ort den Brandschutz sicher und löscht letzte Glutnester ab. Durch einen Fachberater des THW wird die Statik des Gebäudes geprüft. Die vom Brand betroffenen Areale sind mutmaßlich einsturzgefährdet. ⏰ Der Einsatz wird sich noch mehrere Stunden hinziehen. Weitere Maßnahmen werden aktuell durch die zuständigen Fachämter geprüft. ▶️ Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. ____________ #AKTUELL: Verlassenes Industriegebäude in Vollbrand | Düsseldorfer Straße gesperrt Aktuell steht an der Düsseldorfer Straße im Neusser-Hafen ein verlassenes Industriegebäude in Vollbrand. Die Feuerwehr ist mit insgesamt fünf Löschzügen vor Ort. Es kommt zu starker Rauchentwicklung im Bereich der Düsseldorfer Straße. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. #Neuss112 #EinsatzFürNeuss