Neuss/Grevenbroich

Chewie, wir sind zu Hause. Der vielleicht zweitberühmteste aller Sätze aus dem immer weiter wachsenden Star-Wars-Epos - bekanntestes Zitat ist und bleibt natürlich "Luke, ich bin dein Vater" - passt an diesem Nachmittag buchstäblich. Arne Schmitz (45) sitzt zu Hause in seinem Wohnzimmer und holt das Wookiee-Fell raus. Der Neusser Polizist lebt mit seiner Familie in einem beschaulichen Wohngebiet in Grevenbroich. In seiner Freizeit pflegt der zweifache Vater ein besonderes Hobby: Er ist Mitglied des Star-Wars-Kostümclubs "German Garrison" und ein Riesen-Fan der Weltraum-Saga von George Lucas. Nicht nur imperiale Kostüme haben es Arne Schmitz angetan; er hat auch ein verblüffend authentisch wirkendes Chewbacca-Kostüm im Kleiderschrank - und das streift er jetzt über. Es ist Anprobe, denn Arne Schmitz ist in den kommenden Tagen in seiner Rolle als Chewbacca enorm gefragt.