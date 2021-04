Kostenpflichtiger Inhalt: Angeklagter aus dem Rhein-Kreis Neuss : Kronzeuge belastet mutmaßlichen Groß-Dealer schwer

Der Fall wird vor dem Landgericht Düsseldorf verhandelt (Symbol-Bild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Neuss/Grevenbroich Mit turbulenten Zeugenaussagen hat am Dienstag am Düsseldorfer Landgericht der Prozess um Drogengeschäfte in großem Stil in Neuss und Grevenbroich begonnen.