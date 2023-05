„Grenie & Friends“ in Neuss Eventabsage wegen Kostenexplosion

Eigentlich hätte mit der 12. Auflage der Veranstaltung „Grenie & Friends“ in diesem Jahr das Dutzend vollgemacht werden sollen – doch dazu wird es wohl nicht kommen. Der veranstaltende Grenadierzug „Net kalle – donn“ gab am Donnerstag nämlich die Absage des beliebten Events in der Wetthalle bekannt.