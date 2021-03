Schützenwesen in Neuss : Grenadiersieger Busse wird Vorsitzender des Korps

Neuss Mehrfach wurde der Termin verschoben, jetzt haben die Mitglieder des Neusser Grenadierkorps einen Vorsitzenden gewählt. Finanziell ist der 1600 Mitlieder zählende Verein gut durch das erste Corona-Jahr gekommen.

Einer der ältestes Korps im Neusser Regiment hat den jüngsten Vorsitzenden: An der Spitze der 1823 gegründeten Grenadiere steht seit Freitag Christian Busse (31), Leutnant im Zug „Halt fass an Nüss“, Schießmeister und (im dritten Jahr) amtierender Grenadiersieger. Der einzige Bewerber erhielt in der ersten Online-Mitgliederversammlung bei elf Enthaltungen 154 von 166 Stimmen. Major Markus Ahrweiler, der das Korps seit dem Rücktritt von Rainer Halm 15 Monate übergangsweise geführt hatte, stellte zufrieden fest: „Damit ist meine Mission erfüllt.“

Busse stand seit März 2020 als Kandidat fest, doch die Wahl verzögerte sich mehrfach in einem Jahr, das Markus Degen als Protokollant in dem Satz zusammenfasste: „Der Veranstaltungskalender war ein zeitgeschichtliches Dokument des „Was wäre wenn.“ Finanziell aber kam das Korps gut über die Runden und schloss mit 900 Euro im Plus ab, obwohl, wie Schatzmeister Carsten Dorweiler darlegte, die Umsätze mit dem Jahrbuch, der wichtigsten Einnahmequelle, um 6400 Euro einbrachen. Für den „aufgerückten“ Busse wurde Achterausschuss-Mitglied Christoph Storm neuer Schießmeister. Archivar Eric Cieslak wurde im Amt bestätigt, für den ausscheidenden Cornel Tilmes rückt Stephan Hendricks vom Achterausschuss als Beisitzer in den Vorstand auf. Weil Thomas Laux aus dem Achterausschuss ausscheidet, wurden drei neue Bewerber gesucht und mit Markus Ritters, Christoph Piolot und Thorsten Strauß gefunden. Wiedergewählt wurden Karl-Heinz Gingter, Christoph Herten und Thorsten Harlizius.