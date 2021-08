Auf der Rennbahn in Neuss : Grenadierkorps feiert „Grenie Open Air“

Neuss Normalerweise hätte jetzt der Majorsehrenabend des Grenadierkorps in der Stadthalle stattgefunden. Aber was ist in Zeiten der Pandemie schon normal? Rund 200 Mitglieder nutzten jetzt die Chance auf ein Wiedersehen.

Dafür sorgte bis 23 Uhr immer wieder der Musikverein Holzheim in 20-köpfiger Besetzung. „Wir haben auf diversen Messen gespielt, aber das ist jetzt unser zweiter Auftritt in größerer Besetzung“, sagte der Vorsitzende Dieter Vieten. Am Sonntag gab es einen weiteren Auftritt am Wochenende, und zwar in größerer Besetzung in Holzbüttgen. Unter dem neuen musikalischen Leiter Armin Jakobi, der hauptberuflich in einem Musikkorps der Bundeswehr musiziert, sei erst vor drei Wochen wieder mit dem vollen Probebetrieb wieder begonnen worden.