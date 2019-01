Korps aus Neuss unterstützt wissenschaftliche Untersuchung : Grenadiere starten Jugendprojekt auch für Mädchen

Neuss Das Neusser Grenadierkorps unterstützt gemeinsam mit den Jägern eine Umfrage der Hochschule Düsseldorf, mit der untersucht werden soll, ob und durch was sich junge Menschen radikalisieren lassen. Diese Studie fällt ausgerechnet in eine Zeit, in der sich das Korps aktiv an die Jugend wenden und sie für den Schützenverein und seine Gliederungen interessieren möchte.

Nicht ganz ohne Eigennutz, aber auch im Sinne der Umfrage. „Ich bin überzeugt, dass junge Menschen der Gefahr einer Radikalisierung weniger ausgesetzt sein, wenn sie bei uns sind“, sagt der Vorsitzende Rainer Halm. Denn der Verein vermittle Werte und ein Bewusstsein für Tradition, sei aber auch ein Ort, wo man gestalten und Anerkennung finden kann. „Wir laden alle ein, sich bei uns auszuprobieren“, sagt Halm

Halm ist seit sechs Jahren Vorsitzender des über 1500 Mitglieder zählenden Korps und stellt sich am Freitag, 1. Februar, zur Wiederwahl. Zu Beginn seiner Amtszeit hatte er seine Bereitschaft erklärt, das Korps ins Jahr 2023 zu führen, wenn die Grenadiere 200 Jahre alt werden. Dieses Jubiläum habe er gemeinsam mit seinem Vorstand auch im Visier, aber nur untergeordnet, sagt Halm. Nach Jahren, in denen rechtliche Fragen den Vorstand beschäftigten – das Korps wurde eingetragener Verein, die Datenschutzverordnung übernommen – soll nun (endlich) wieder inhaltlich gearbeitet werden.



Mit der Stadt und ihrer Friedhofsverwaltung sind die Grenadiere über die Einrichtung einer Gedenkstätte auf dem Hauptfriedhof in Gesprächen, wie die Stadtsprecherin Nicole Bungert bestätigt. „Ein Entscheidungsvorschlag für die Politik ist in Arbeit“, sagt sie. Denn um einen solchen Erinnerungsort zu etablieren, müsste die Friedhofsordnung geändert werden. Halm wäre das wichtig: „Es gibt immer mehr in unseren Reihen, die nicht in der Stadt wohnen und deshalb auch nicht auf dem Hauptfriedhof beigesetzt werden“, sagt er. Aber auch mit diesen Kameraden fühle man sich über den Tod hinaus verbunden.