St.-Sebastianus-Schützen Grefrath Grefrather feiern Sonnenkönig Marcus I.

Das trifft auch auf den Musikverein Holzheim zu. Als seine Bläser den „Schönfeld-Marsch“ intonierten, war das Festzelt voller Besucher. Extra angereist war Robert Hoppe, der als Bundesmeister des Diözesanverbandes Köln 310 Bruderschaften mit mehr als 45.000 aktiven Schützen und Schützenfrauen vorsteht. Es galt, hohe Würdenträger auszuzeichnen. „Für all das Gute, was ihr hier im Seelsorgebereich erzielt habt, reichen ein, zwei Worte nicht aus“, betonte Thomas Schröder, Bezirksbundesmeister aus Dormagen-Gohr. Dann zeichneten beide Bundesmeister zunächst den Präses der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft, Pfarrer Michael Tewes, mit dem St. Sebastianus-Ehrenschild für „besondere Verdienste im Amt“ aus. Volker Meierhöfer, Präsident der Grefrather Schützenbruderschaft, wurde mit dem Schulterband zum St.-Sebastianus-Ehrenkreuz dekoriert. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Würdenträger mindestens 20 Jahre in der Bruderschaft engagiert hat. Prompt gratulierte die Festgesellschaft den so Ausgezeichneten mit langem Beifall. Ein hoher Bruderschaftsorden wurde an Dirk Nowak verliehen, das silberne Verdienstkreuz erhielten Florian Clemens, Lutz Dümpel, Cornelia Franken, Markus Fröhmelt, Diakon Georg Kohnen und Ralph Pastowski. Wer sich im Besonderen um die Schützenmusik verdient gemacht hat, wird ebenfalls ausgezeichnet. Eine Plakette in Bronze erhielt Jacky Proosten vom Tambourcorps Holzheim, von wegen „zweite Heimat“. Und auch ein Ehrenkreuz des Sports gibt es, eines in Bronze erhielt Fritz Hellendahl. Für 60 Jahre wurden der Grenadierzug „Grefrather Kanonen“ und der Jägerzug „Griefrother Jonge“ geehrt. Immerhin 40 Jahre marschiert der Jägerhauptmannszug „Pirschgänger“ aktiv mit. Einzeljubilare bringen es sogar auf 65 Jahre Mitgliedschaft. Dafür wurden Paul Brings, Erich Düss, Hans Jennissen, Günter Lehn und Hans Schlösser geehrt, allesamt naturgemäß passive Mitglieder. Auch die drei 60-Jährigen sind bereits ins „zweite Glied“ getreten, während die beiden Goldjubilare noch aktiv in den Zügen mitmarschieren.