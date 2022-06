Brauchtum in Neuss : Grefrath fiebert dem Schützenfest entgegen

Grefrath Markus Krüll (51) setzt eine Familientradition fort. 30 Jahre nach seinem Vater Heinz ist er Schützenkönig der St.-Sebastianus-Bruderschaft in Grefrath. Zusammen mit seiner Frau Nada fiebert er nun den Festtagen entgegen.

Markus Krüll ist schon seit Kindesbeinen bei den Schützen aktiv. Mit fünf Jahren begann seine Laufbahn, von den Edelknaben ging es über die Jungtellschützen bis zur eigenen Zuggründung. 1985 war es soweit: In der Bar von Heinz und Martha Krüll gründeten neun Jungs den Jägerzug „Flotte Boschte“. Um die Tellschützen nicht im Stich zu lassen, ging der Zug 1986 noch einmal in dieser Funktion über die Straßen Grefraths. 1987 wurde dann zum ersten Mal in Jägeruniform aufmarschiert.

Aktuell zählt der Zug zwölf Mitglieder. Im Grunde seit der Gründung – 1989 ging René Bakker für ein Jahr voran – wird der Zug von Markus Krüll als Oberleutnant geführt. In dieser Zeit errang er drei Mal die Würde des Zugkönigs. Aus Freude am Schützenwesen engagieren sich sowohl Reinhold Steins als Korps-Feldwebel sowie Markus Krüll und Boris Borkowski als Mitglieder des Jägervorstands auch über die Zuggrenzen hinaus. Die „Flotte Boschte“ blicken mit großer Vorfreude auf das nahende Schützenfest – als Königszug.

Das Fest beginnt am Samstag, 4. Juni, um 11.45 Uhr mit dem Böllern zur Kirmeseröffnung. Der Auftakt gehört dann der Jugend: Nach dem Kindergartenumzug findet ab 12.45 Uhr das Prinzen- und Schülerprinzenschießen der Jungschützen statt. Abends wird dann im Festzelt gefeiert. Am Sonntag, 9 Uhr, geht es mit dem Festhochamt in der Pfarrkirche weiter. Im Anschluss steht der Frühschoppen mit Ehrungen im Festzelt an. Nach der großen Parade (Beginn: 16 Uhr) wird abends im Festzelt gefeiert. Am Montag, 6. Juni, 11 Uhr, beginnt dann die Königsparade. Mit Spannung wird im Anschluss der späte Nachmittag erwartet, denn für 17.30 Uhr sind das Pfänderschießen und der Königsvogelschuss geplant. Am Abend steigt die „After Zelt Party“ der Jungschützen im Clubhaus von Germania Grefrath.