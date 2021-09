St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft : Grefrath feiert Schützenwochenende

Gut gelaunt, auch dank 3G: Die Schützen in Grefrath um Präsident Volker Meierhöfer (Mitte). Foto: Georg Salzburg (salz)

Grefrath Der große Zapfenstreich, ein Vorbeimarsch und Schützenmusik – endlich konnten die Grefrather jetzt zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder Schützenatmosphäre genießen. Sogar ein päpstlicher Orden wurde verliehen.

Nachdem das Schützenfest schon 2020 abgesagt werden musste, wurde direkt im Anschluss nach einer Alternative gesucht. „Das war keine einfache Planung“, gibt Meierhöfer zu. „Teilweise war es recht schwer, alle Termine unter einen Hut zu bekommen.“ Dennoch gelang es Meierhöfer und seinen Kollegen, einen Termin für das Bürger- und Schützenwochenende zu finden, nachdem das für dieses Jahr geplante Schützenfest an Pfingsten corona-bedingt ebenfalls abgesagt werden musste.

Das Bürger- und Schützenwochenende wird unter anderem durch das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW sowie durch das Förderprogramm „Neustart miteinander“ des Landes unterstützt. Für umfangreiches Programm war gesorgt. Am Freitagabend um 17 Uhr wurde der Festplatz vom amtierenden Schützenkönig Frank I. Demuth, Kronprinz Markus Krüll und Schausteller Josef Kremer eröffnet. Am Abend gegen 21 Uhr fand der große Zapfenstreich zur Verabschiedung der Ehrenmitglieder Reiner Kivelitz (langjähriger Präsident) und Sigi Baehr (langjähriger Vizepräsident) aus dem aktiven Dienst statt. Für ihr großes Engagement wurden Reiner Kivelitz mit dem päpstlichen Orden „Pro Ecclesia et Pontifice“ von Präses Pfarrer Michael Tewes und Sigi Baehr mit dem Schulterband zum SEK von Diözesanbundesmeister Robert Hoppe sowie Bezirksbundesmeister Thomas Schröder ausgezeichnet. „Besuch aus der Politik erhielten wir ebenfalls“, sagt Meierhöfer.