Pflegeheim Herz-Jesu in Neuss Besonderer Gottesdienst für Menschen mit Demenz

Das Demenz-Projekt des Erzbistums Köln ist längst abgeschlossen, die Impulse von damals bleiben lebendig: Ein sogenannter demenzsensibler Gottesdienst unter dem Motto „Unser Herz ist offen“ findet am Samstag, 20. Juli, um 15 Uhr in der Kapelle des Pflegeheims Herz-Jesu, Am Stadtarchiv 10a, statt. Angesprochen sind neben demenziell veränderten Menschen und ihren Angehörigen auch grundsätzlich Interessierte. „Wie es das Motto schon ausdrückt, wollen wir offen für alle sein und laden herzlich ein“, sagt Sylvia Banner-Langeneckhardt vom Sozialdienst des Pflegeheims Herz-Jesu, das zum Rheinland Klinikum gehört.