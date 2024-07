Gospelchor „Harambee“ Neus Groove und Gloria in der Christuskirche

Und doch fehlt den „Harambees“ etwas, das den Gospelgesang ganz wesentlich auszeichnet: Das Miteinbeziehen des Publikums nämlich, das euphorisch-emotionale Mitgerissenwerden, die ansteckende Wirkung, das Substrat des Gospels. Vereinzelt wippen schließlich Füße, wiegen Mütter ihre müden Kinder und eine einzelne Dame stimmt schüchtern in den Chorgesang ein. Erst im letzten „Halleluja“ springt der Funke dann doch noch in das hell erleuchtete Kirchenschiff über. Eine emotionale Welle braust plötzlich in Echtzeit durch die Kirchenbänke. Befreiendes Händeklatschen, Fingerschnipsen, Schaukeln und taktschlagende Füße sind nun die gelungene Antwort auf ein ambitioniertes Event.