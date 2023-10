Zum 20-jährigen Bestehen Neusser Gospelchor gibt erstes Konzert nach vier Jahren

Der Gospelchor „Harambee“ der evangelischen Christuskirche Neuss feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Und so lädt der Chor für Samstag, 21. Oktober, 17 Uhr, zu einem Konzert in der Christuskirche Neuss, Breite Straße 121, ein. Es ist das erste Konzert seit vier Jahren, denn zum letzten Mal sang „Harambee“ im Mai 2019 vor großem Publikum. Grund dafür war die Coronapandemie, in der Auftritte nicht möglich waren. Dennoch hat der Chor die Zeit genutzt und unter den jeweils geltenden Regeln sich weiterhin für Proben getroffen. In den vergangenen vier Jahren haben die Mitglieder unter dem Leiter Valentin Ruckebier so viele neue Stücke einstudiert, die er beim Konzert zum 20-jährigen Bestehen präsentieren wird.