Blattgold-Variante im Neusser „Jimmy’s“ Die Currywurst mit dem gewissen Etwas

Wer Gefallen am Luxus findet, war am Freitagabend in der Neusser Innenstadt beim Jimmy’s auf der Neustraße an der richtigen Adresse. Dort feierte die „Deluxe Currywurst“, die bestäubt mit Blattgold an den Tisch gebracht wird, zwischen vollen Stehtischen und gemütlichen Sitzgelegenheiten zu schummerigem Licht und jazziger Livemusik ihre Premiere. Für die unprätentiöseren Gäste gab es natürlich auch eine einfache Currywurst im Angebot. Schöpfer dieser Mischung aus bodenständigem Fastfood und luxuriöser Atmosphäre sind die Betreiber des Jimmy’s und des „Curry am Büchel“, Apostolos und Jimmy Manaridis, und Marc Michael, der auch das Marienbildchen und das „Hidden“ auf der Neustraße führt.