Uraufführung des Rheinischen Landestheaters Neuss : Gößners Rotkäppchen ist ein bisschen anders

Eine Probe von „Rotkäppchen und Herr Wolff“ von Sergej Gößner im RLT. Die Premiere ist am Donnerstagmorgen. Foto: Max Schubert/RLT/Max Schubert

Neuss Von Sergej Gössner stammt das Stück „Rotkäppchen und Herr Wolff“, die Uraufführung im RLT in der Regie der Intendantin Caroline Stolz ist am Donnerstag. Was die Besucher erwartet.