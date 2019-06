Schützenfest in Neuss-Gnadental : Heißes Schützenfest in Gnadental

Heißes Schützenfest in Gnadental

Beim Schützenfest in Gnadental herrschte beste Stimmung – wie hier am Sonntag bei der Parade. NGZ-Foto: woi. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Gnadental Schützen paradieren zu Ehren des Königspaars. Nachfolger am Sonntag ermittelt.

Da kann man schon mal ins Schwitzen kommen. Bei Temperaturen um die 30 Grad wird das Fahnenschwenken im warmen Festzelt zur sportlichen Höchstleistung. Beim Frühschoppen zeigen die Fahnenschwenker am Sonntagmorgen zu Ehren von Schützenkönig Volker Köhler-Linden und Prinz Eckhard Linden ihr Können. Der Auftritt wurde in zwei Teile geteilt, da es für die sechs Fahnen gleichzeitig im Zelt zu eng gewesen wäre. Gemeistert wird die sportliche Leistung mit Bravour. Und schweißtreibend ist sie angesichts der Temperaturen nicht nur für die Fahnenschwenker.

Da muss auch ein Schützenkönig schon einmal zum Tuch greifen und sich den Schweiß abtupfen. Dabei bleibt er nicht allein. Das ein oder andere Taschentuch oder eine Serviette wurde an den Tischen genutzt, um sich das Gesicht oder den Nacken abzuwischen. Im gut gefüllten Festzelt folgten bei einem Frühkonzert mit dem Musikverein Holzheim weitere Ehrungen.

In voller Uniform mit musikalischer Begleitung nahmen die Ehrenträger ihre Orden entgegen. Unter anderem wurde Kai Jansen für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Und die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Gnadental feiert ihr „60-Jähriges“. Sogar aus Großbritannien und den USA sind Schützen und Schützenfreunde nach Gnadental gereist und erhielten ebenfalls Auszeichnungen. Am Nachmittag standen der Festzug und die Königsparade auf dem Programm, bevor beim Königsschießen des Regiments eine neue Majestät ermittelt wurde.

Mit dem 39. Schuss sicherte sich dabei Theo Schneider (66) die Königswürde. Der Major der „Schützenlust `98“ wird am Montagabend im Zelt gekrönt. „Meine Residenz ist schon in Arbeit. Da leisten meine Schützen-Jungs ganze Arbeit“, sagt Schneider. „Das ist ein tolles Team, auf dass stets Verlass ist.“ Stehen wird die Residenz am Grüner Weg. Die Vorfreude ist dem Rentner, dessen Tochter Sandra (34) ihm als Königin zur Seite stehen wird, anzumerken. Im vergangenen Jahr schritt er schon einmal zum Vogelschuss, aber da klappte es noch nicht mit dem Königstraum. Nun setzte er sich gegen Mitbewerber Herbert Adams durch.