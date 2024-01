Land fördert Diakonie-Projekt in Neuss-Gnadental Die „Digitalhelfer“ aus dem Quartiersbüro

Dass Digitalisierung auch Gruppenerlebnisse schaffen kann, haben nicht zuletzt Sportkurse gezeigt, die in der Corona-Pandemie via Zoom übertragen wurden. Das gibt es mit dem Online-Yoga am 16., 23., 30. Januar jeweils ab 17.30 Uhr auch bei der Diakonie – und zwar ausschließlich online. Andere Angebote können in den Räumen der evangelischen Kirche am Arthur-Platz-Weg persönlich wahrgenommen werden – oder man schaltet sich via Zoom zu. Etwa wenn die geistige Fitness trainiert wird (31. Januar, 10.30 Uhr), wenn gemeinsam gezeichnet und gemalt wird (25. Januar, 12.30 Uhr), oder wenn im Februar – via Teams – der Englisch-Kursus für Spätbeginner losgeht. Vorteil der Wahlfreiheit ist aus Schnitzlers Sicht, dass man nicht vor die Tür muss, wenn man das – etwa bei schlechtem Wetter – nicht will. Dass man dabei bleiben kann, auch wenn man zum Beispiel in ein Pflegeheim übersiedelt. Und, fügt sie hinzu, „dass hoffentlich auffällt, wenn jemand plötzlich fehlt“. Weil dann Hilfe mobilisiert werden kann. Das wöchentliche Boule-Spiel (donnerstags und samstags ab 14 Uhr in der Bezirkssportanlage Gnadental) und die Gesellschaftsspielgruppe (23. Januar, 14.30 Uhr) bleiben rein analog. Man ahnt, warum.