Frust im Ladenzentrum Gnadental Betriebsferien verlängern Baustelle am Artur-Platz-Weg

Die Händlerschaft am Artur-Platz-Weg hat dem Braten nie wirklich getraut. Daran änderte auch ein persönliches Gespräch mit den Verantwortlichen der Infrastruktur Neuss (ISN) vor etwas mehr als einem Monat nichts. Jetzt sieht sie sich traurigerweise in ihrer Skepsis bestätigt. Denn statt einer endgültigen Beendigung der Bauarbeiten, die die Stadt auf ihrem Baustellenradar im Internet für den vergangenen Freitag (19.) in Aussicht gestellt hatte, flatterte ihnen zum Stichtag Post in Form eines Baustellenbriefes ins Haus. „Wir bauen für Sie!“ heißt es in der Überschrift – und das noch etwas länger.